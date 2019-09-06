شكرا لقرائتكم ودية بين أهلي جدة وضمك يوم السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن أهلي جدة، يوم الجمعة، عن خوض مباراة ودية ضد ضمك على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، يوم السبت، ضمن تحضيرات الفريقين للمباريات المقبلة.

ويحتل أهلي جدة المركز الرابع في سلم ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، بعدما تعادل أمام العدالة في الجولة الأولى 1-1، وكسب المباراة الثانية بهدفين مقابل هدف ضد الاتفاق، ومن المقرر أن يلعب الجولة الثالثة في 14 سبتمبر الجاري، حينما يستضيف الوحدة.

في حين يتواجد ضمك في المرتبة 15 برصيد خال من النقاط، عقب تعرضه لخسارتين في أول جولتين بالدوري، أمام كل من النصر 2-0 والعدالة 4-0، وسيلعب مباراته المقبلة في الدوري ضد اتحاد جدة بتاريخ 13 سبتمبر الجاري.