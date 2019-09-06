إطلاق سراح لاعبي روسيا المتورطين في أحداث عنف

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت وكالات أنباء روسية أن محكمة وطنية قررت يوم الجمعة الإفراج عن ألكسندر كوكورين وبافل مامايف، وهما من أشهر لاعبي كرة القدم في البلاد، بشروط بعد حبسهما للتورط في أحداث عنف العام الماضي.
واعتذر كوكورين ومامايف ثنائي منتخب روسيا عن اللقطات التي رصدتها كاميرات مراقبة وأظهرت تصرفهما بعنف في واقعتين في موسكو وهما في حالة سكر.
وقضت محكمة في مايو الماضي بحبس كوكورين 18 شهرا مقابل 17 شهرا لمامايف وذلك بعد شهرين من جلسات استماع نالت تغطية كبيرة من وسائل الإعلام المحلية.
وقال بعض منتقدي الكرملين إن القضية استغلت لتحويل الأنظار عن مشكلات أخرى في البلاد بما في ذلك الإجراءات الخاصة برفع سن التقاعد وهي الإجراءات التي لا تحظى بشعبية.
وذكرت وكالات إعلام محلية نقلا عن محامي اللاعبين أن محكمة بموسكو منحت إطلاق سراح مشروط لهما يوم 17 سبتمبر الجاري.
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