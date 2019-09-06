سمولينغ يرى نفسه في روما إلى ما بعد نهاية إعارته









اسماء السيد - رأى المدافع الإنكليزي كريس سمولينغ الآتي هذا الصيف من مانشستر يونايتد الى نادي روما، نفسه في الدوري الإيطالي لكرة القدم الى ما بعد فترة إعارته التي تنتهي في 30 حزيران/يونيو 2020.

وقال سمولينغ الذي فقد مركزه أساسيا في صفوف "الشياطين الحمر" بعد تعاقد الأخير هذا الصيف مع هاري ماغواير من ليستر سيتي، خلال تقديمه لوسائل الإعلام الجمعة "هذه الفرصة جاءتني وكنت مهتما بها ومتطلعا للقدوم الى هنا".

وأضاف "أن أحظى بهذه الفرصة في نادٍ كبير، وان يكون النادي سعيدا وأنا سعيد، ربما يجعلني أفكر بمستقبل أطول في إيطاليا (...) لطالما كان الدوري الإيطالي هدفا لي".

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وكشف "في إنكلترا، لا نجد الكثير من اللاعبين الذي يدافعون عن ألوان أندية خارجية، لكنني كنت دائما أملك الرغبة في أن أخوض هذه التجربة وان تسنح لي الفرصة لكي أذهب الى ناد كبير مع طموحات كبيرة. لم أعد لاعبا شابا في حاجة الى اثبات نفسه، لكني أعشق التحديات".

وخاض سمولينغ البالغ من العمر 29 عاما، 31 مباراة مع منتخب بلاده و323 مباراة في صفوف مانشستر يونايتد حيث ساهم في إحراز الفريق لقب الدوري المحلي مرتين في صفوفه، قبل انتقاله الى فريق العاصمة الايطالية على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل ثلاثة ملايين يورو.

وفقد روما ركيزة أساسية في الخط الخلفي بانتقال مدافعه اليوناني كوستاس مانولاس الى نابولي في صفقة قدرتها التقارير الصحافية بـ 36 مليون يورو.