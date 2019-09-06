البريطاني فرح ليس نادما على عدم المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى

اسماء السيد - اعلن العداء البريطاني محمد فرح بأنه "ليس نادما" على قراره بعدم المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى المقررة خلال الشهر الحالي في قطر وذلك لانه يستعد للاحتفاظ بلقبه بطلا لماراتون شيكاغو الأميركي.
وبعد ان حاز على العديد من الميداليات في الألعاب الأولمبية وفي بطولة العالم في سباقي 5 الاف و10 الاف م، يسعى فرح الى تثبيت نفسه كأحد عدائي النخبة في سباق الماراتون (195ر42 كلم) وقال في هذا الصدد "لست نادما على الاطلاق (لغيابه عن بطولة العالم). تاريخ اقامتها قريب جدا من سباق شيكاغو (13 تشرين الاول/اكتوبر) واذا كنت اريد ان اكون مستعدا لالعاب طوكيو 2020 يتعين علي المشاركة في سباقات الماراتون".
وتوج فرح بأول لقب له في سباق الماراتون في شيكاغو قبل 12 شهرا عندما حسم السباق بفارق مريح عن الاثيوبي موسينيت جيريمو ليفوز بتوقيت مقداره 11ر05ر2 ساعتين وهو رقم اوروبي قياسي.
وكشف "اعتقد بان سباق شيكاغو سيكون مختلفا هذا العام مختلفا عن العام الماضي كوني سأخوضه مع هدف معين".
وتابع "لا زلت اتعلم، لكني احب هذا النوع من الضغوطات. كوني قمت بالامر (الفوز بالسباق)، فلا شيء يمنعني من القيام به مجددا".
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