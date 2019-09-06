لوكلير يتابع تألقه ويتصدر التجارب الحرة في جائزة إيطاليا الكبرى









اسماء السيد - تابع سائق فيراري شارل لوكلير تألقه وتصدر الجمعة التجارب الحرة لجائزة إيطاليا الكبرى المقررة الاحد على حلبة مونزا.

وتقدم لوكلير (21 عاما) القادم من إمارة موناكو على بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) بفارق 68 بالألف من الثانية في الجولة الثانية بعد الأولى التي عكرتها الأمطار.

وحل زميله الالماني سيباستيان فيتل، بطل العالم اربع مرات، ثالثا متقدما على السائق الثاني في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس.

وأظهر لوكلير تركيزا كبيرا بعد تتويجه بجائزة بلجيكا الكبرى الاسبوع الماضي حيث قضى صديقه الفرنسي أنطوان هوبير في حادث ضخم ضمن سباق الفورمولا 2.

Advertisements

وقال لوكلير الخميس "الفوز الاول هو الاصعب دوما. يزيح الحمل عن كتفيك ويمنحك الثقة. بمقدوري الآن التركيز على المستقبل وستأتي الانتصارات".

وحل في المرتبتين الخامسة والسادسة سائقا ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن الذي سينطلق من قاع الترتيب لتبديل محركه والتايلاندي ألكسندر ألبون.

ويأمل مشجعو مونزا في تحقيق فيراري فوزها الاول على الحلبة منذ تتويج الاسباني فرناندو ألونسو في 2010.

وحقق فيراري الذي يحتفل بعيده التسعين فوزًا واحدًا فقط في 13 سباقا هذا الموسم، مقابل 10 لمرسيدس واثنين لريد بول، ليتصدر هاميلتون الترتيب بفارق 65 نقطة عن بوتاس.