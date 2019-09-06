موعد مباراة بيراميدز القادمة .. توقيت مباراة “بيراميدز ضد الزمالك” القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز...

تابع الآن موعد مباراة بيراميدز القادمة، وذلك في نهائي كأس مصر لكرة القدم، ونتابع معكم مباراة بيراميدز ضد الزمالك في الكأس في يوم الأحد 8-9-2019 الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة على أون سبورت، وفي حضور جماهيري يصل إلى 20 ألف مشجع، ونتابع معكم تاريخ نادي بيراميدز.
تأسس نادي بيراميدز لكرة القدم في عام 2008، تحت مسمى الأسيوطي سبورت، ثم بيع لرئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية -سابقا- تركي آل الشيخ وعلى إثر ذلك تغير اسم النادي ليكون “نادي بيراميدز”، وفي هذا المقال سنتعرف على أخبار عن تاريخ نادي بيراميدز.
تاريخ نادي بيراميدز
شعار النادي الأسيوطي سبورت كان على شكل كرة أرضية مرسوم عليها كرة قدم ويوجد شريط بوسطها مكتوب عليه “الأسيوطي”، ثم تغير الشعار بعد تغيير المالك إلى أبو الهول وأسفله 3 أهرامات وشريط يتوسطه مكتوب عليه بيراميدز باللاتينية.
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- بدأ الفريق باللعب في نفس سنة إنشاءه، وشارك في القسم الرابع ثم بعد ذلك بموسمين صعد إلى الدوري الثالث، واستمر في هذا المستوى لموسمين حتى انتقل لدوري القسم الثاني في عام 2013م لموسم واحد فقط، ثم تأهل للدوري الممتاز لأول مرة منذ إنشاءه في موسم 2014 -2015م بعد أن فاز في تصفيات الصعود، ثم عاد الفريق للدوري المصري للدرجة الثانية ومن ثم صعد مرة أخرى للدوري الممتاز في 2017- 2018م.
- وقد أعلن النادي على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي في 4 يوليو لعام 2019م.
- تم بيع النادي لمستثمر إماراتي وهو سالم سعيد الشامسي، وقد كان أعلن قبل ذلك في 22 فبراير 2019م عن بيعها لنفس المستثمر.