موعد مباراة بيراميدز القادمة .. توقيت مباراة “بيراميدز ضد الزمالك” القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز...

تابع الآن موعد مباراة بيراميدز القادمة، وذلك في نهائي كأس مصر لكرة القدم، ونتابع معكم مباراة بيراميدز ضد الزمالك في الكأس في يوم الأحد 8-9-2019 الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة على أون سبورت، وفي حضور جماهيري يصل إلى 20 ألف مشجع، ونتابع معكم تاريخ نادي بيراميدز.

تأسس نادي بيراميدز لكرة القدم في عام 2008، تحت مسمى الأسيوطي سبورت، ثم بيع لرئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية -سابقا- تركي آل الشيخ وعلى إثر ذلك تغير اسم النادي ليكون “نادي بيراميدز”، وفي هذا المقال سنتعرف على أخبار عن تاريخ نادي بيراميدز.

تاريخ نادي بيراميدز

شعار النادي الأسيوطي سبورت كان على شكل كرة أرضية مرسوم عليها كرة قدم ويوجد شريط بوسطها مكتوب عليه “الأسيوطي”، ثم تغير الشعار بعد تغيير المالك إلى أبو الهول وأسفله 3 أهرامات وشريط يتوسطه مكتوب عليه بيراميدز باللاتينية.

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