موعد مباراة اتحاد جدة القادمة .. توقيت مباراة “اتحاد جدة السعودي ضد ضمك” القنوات الناقلة لمباراة...

بعد إستكمال الدوري السعودي، نتابع معكم كل جديد عبر نقل موعد مباراة اتحاد جدة السعودي القادمة، وذلك أمام نادي ضمك، المباراة يوم الجمعة 13-9-2019 الساعة 6:50 مساءًا بتوقيت السعودية، على قناة السعودية الرياضية المختصة بعرض مباريات الدوري السعودي إتش دي بدون تقطيع.

تأسس نادي الاتحاد العربي السعودي عام 1927 ميلادية منذ 92 عام وهو واحد من أشهر الأندية السعودية، ويعتبر نادي مدينة الملك عبدالله الرياضي هو الملعب الرئيسي بالنادي ويتسع إلي 62 ألف متفرج، أما عن شعار النادي عبارة عن مربع أسود بداخله رسمة نمر في شكل شبه بيضاوية نسبة إلى الاسم الذي أطلق على اللاعبين النمور، فيما يلي نتابع معكم للتعرف على المزيد من الأخبار عن تاريخ نادي اتحاد جدة السعودي.

أخبار عن تاريخ نادي إتحاد جدة السعودي

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حصل نادي الاتحاد على العديد من البطولات المحلية والدولية والقارية حيث حقق بطولات محلية ومنها بطولة الدوري السعودي 8 مرات وبطولة كأس الملك 9 مرات وبطولة كأس ولي العهد 8 مرات وبطولة كأس الأمير فيصل بن فهد 3 مرات بطولات آسيوية مثل دوري أبطال آسيا مرتين و بطولة كأس الكؤوس الآسيوية مرة واحدة عام 1999

بطولات عربية مثل بطولة كأس الخليج للأندية عام 1999 وبطولة دوري أبطال العرب مرة واحدة عام 2005 وكأس السوبر المصري السعودي مرتين