موعد مباراة يوفنتوس القادمة .. توقيت مباراة “يوفنتوس ضد فيورنتينا” القنوات الناقلة لمباراة اليوفي...

بعد أن يتم إستكمال الدوري الممتاز، نتابع معكم موعد مباراة يوفنتوس القادمة، وتوقيت مباراة اليوفي ضد فيورنتينا السبت المقبل الموافق 14-9-2019 الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت السعودية، على قناة بي إن سبورت، ويسعى اليوفي للفوز بالثلاث نقاط ومواصلة سلسلة الإنتصارات، ونتابع كل جديد.

يعتبر نادي يوفنتوس الإيطالي من أشهر النوادي الرياضية الإيطالية، ويقع في مدينة تورينو في إيطاليا كما أنه تأسس في عام 1987 ميلادية منذ 122 سنة ويعتبر استاد يوفنتوس هو الملعب الرئيسي ويتسع لـ 41 ألف متفرج كما يعتبر نادي يوفنتوس هو أكثر أندية إيطاليا نجاحا وأكثرها حصدا للبطولات، وهو واحد من أشهر وأنجح أندية العالم؛ حيث حقق 53 لقب داخل ايطاليا و 11 لقب في أوروبا والعالم حيث أنه ثالث فريق في أوروبا تحقيقا للألقاب والسادس على مستوى العالم، نتابع معكم للتعرف على المزيد من التفاصيل عن تاريخ نادي يوفنتوس الإيطالي.

أخبار عن تاريخ نادي يوفنتوس الإيطالي

فاز نادي يوفنتوس الإيطالي ببطولة الدوري الإيطالي 33 مرة.

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كما حقق النادي دوري إيطاليا 5 مرات متتالية ويعتبر هذا رقم قياسي، كما أنه حقق رقم قياسي آخر بفوزه في بطولة كأس سوبر إيطاليا 8 مرات، وحصل النادي على ثلاث نجمات توضع على قميص النادي كل نجمة ترمز إلي عشر بطولات دوري.

بالإضافة إلى ذلك حصل على الدوري والكأس الإيطالي مرتين متتاليتين وبالتالي هو أول نادي في أوروبا يحصل على البطولتين موسمين متتاليين كما سجل النادي رقم قياسي آخر، حيث حصل على كأس الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات، وحصل النادي على كأس الإنتركونتيننتال مرتين.

يعتبر نادي يوفنتوس هو النادي الوحيد الذي حصل على جميع البطولات والمسابقات العالمية، ويطلق اسم اليوفي على النادي اختصار لكلمة يوفينتوس، جانلويجي بوفون هو اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ النادي بإجمالي مباريات 934 مباراة، وهداف نادي يوفنتوس هو أليساندرو ديل بييرو بإجمالي 289 هدف.