موعد مباراة ريال مدريد القادمة .. توقيت مباراة “ريال مدريد ضد ليفانتي” القنوات الناقلة لمباراة...

بعد فترة التوقف الدولي، يتم إستكمال مباريات الدوري الأسباني الممتاز، ونتابع معكم موعد مباراة ريال مدريد القادمة، وذلك أمام نادي ليفانتي في الدوري السبت 14-9-2019 الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت السعودية على قناة بي إن سبورت، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل أخبار نادي الريال

يرجع تاريخ نادي ريال مدريد الأسباني إلي عام 1902 ميلادية، ومقره العاصمة الإسبانية مدريد وكلمة ريال مدريد تعني فريق مدريد الملكي لكرة القدم، كما سجل الفريق رقم قياسي بفوزه بالدوري الاسباني 33 مرة، وحصل علي كأس ملك إسبانيا 19 مرة، وتم اختيار النادي كأفضل فريق كرة القدم للقرن العشرين، وسجل النادي رقم قياسي آخر؛ حيث حاز على بطولة دوري أبطال أوروبا 13 مرة فضلاً عن حصوله على وسام الاستحقاق من الفيفا عام 2004 وفي عام 2015 حصل النادي على لقب أفضل نادي في العالم، من خلال ما يلي نتابع معكم للتعرف نبذة عن تاريخ نادي ريال مدريد.

أخبار عن تاريخ نادي ريال مدريد الأسباني

من الجدير بالذكر أنه قد أقامت جامعة هارفرد دراسة أثبتت فيها أن نادي ريال مدريد هو أكبر النوادي من حيث القاعدة الجماهيرية وأنه أغنى نادي في العالم من حيث الميزانية السنوية، كان أول شعار للنادي يتكون من حروف mcf وهي الحروف المختصرة لاسم النادي بلون ازرق غامق وبعد ذلك تم اضافة الرمز الملكي – وهو التاج – وبعد تحول إسبانيا إلى جمهورية، تم إزالة التاج من الشعار وإضافة رمز منطقة قشتالة.

بطولات النادي