موعد مباراة النصر القادمة .. توقيت مباراة “النصر ضد الشباب” القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب...

على موعد مع إستكمال الدوري السعودي الممتاز موسم 2019-2020، بعد أن نتعرف معكم على موعد مباراة النصر القادمة في الدوري، ويلتقي نادي النصر مع نادي الشباب السعودي، وذلك في يوم الجمعة الموافق 13-9-2019 في تمام الساعة 8:35 مساءًا بتوقيت السعودية على قناة السعودية الرياضية إتش دي.

يرجع تاريخ نادي النصر السعودي إلي عام 1955 ميلادية الموافق الثامن من شهر ربيع الأول عام 1375 هجرية، وجاءت فكرة إنشاء النادي من زيد وحسين الجبعاء، وسبب تسميته بالنصر هو هدفهم من إنشاء النادي وهو النصر، كما وضعوا اللون الأصفر والأزرق في شعار النادي ليرمزوا إلى طبيعة حياتهم، فاللون الأصفر كناية إلي لون رمال الجزيرة العربية، أما اللون الأزرق يرمز إلى لون البحر.

أخبار عن تاريخ نادي النصر السعودي

قام أبناء الجبعاء باتخاذ منزلهم الشخصي مقرا لاجتماعات النادي واستشارات الإدارة والنقاش في الأمور الخاصة بمصلحة النادي، وبعد عقد اجتماعاتهم في منزلهم الكائن بشارع العطايف يتوجهوا إلي الملعب الموجود في قشلة الشرطة في مواجهة حديقة الفوطة من الجهة الغربية، وأقاموا غرفة في إحدى أركان الملعب كمستودع لحفظ الكرات والملابس ومستلزمات الملعب.

ظل نادي النصر يمارس نشاطه حتى عام 1960م، وكان في الدرجة الثانية، وفي عام 1960 ميلادية صعد إلي الدرجة الاولى الممتاز حاليا.

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يطلق مشجعي النادي اسم العالمي على الفريق بعد تمثيله لقارة آسيا في أول كأس عالم للأندية لكرة القدم، بعد فوزه بكأس السوبر الآسيوي، أيضا يطلق على النادي لقب النادي القاري، حيث أنه أول نادي آسيوي يلعب مباريات رسمية في 4 قارات مختلفة وهي آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا.