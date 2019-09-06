موعد مباراة برشلونة القادمة .. توقيت مباراة “برشلونة ضد فالنسيا” القنوات الناقلة لمباراة برشلونه...

نتابع معكم توقيت وموعد مباراة برشلونة القادمة، وذلك في الدوري الأسباني بعد فترة التوقف الدولي، ويلتقي نادي برشلونة مع فالنسيا في الدوري السبت 14-9-2019 الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت السعودية على قناة بي إن سبورت، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل الأخبار العامة

أسس نادي برشلونة الأسباني لكرة القدم عدة لاعبين من 4 جنسيات سويسرية وإنجليزية وألمانية وإسبانية عام 1899م، ويحظى هذا النادي بقاعدة جماهيرية ضخمة على مستوى العالم وهو الأعلى متابعة على صفحات التواصل الاجتماعي، وفي هذا المقال سنتعرف على أخبار عن تاريخ نادي برشلونة الإسباني.

أخبار عن تاريخ نادي برشلونة الإسباني

أنشئ النادي من خلال تصريح السويسري خوان غامبر إعلان بصحيفة لوس ديبورتس يفيد برغبته في تكوين ناد لكرة القدم ووافق مجموعة من اللاعبين القدامى وعقدوا اجتماعا في جيمناسيو سولي في عام 1899م، وهو نفس العام الذي نشر فيه الإعلان.

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ومن أشهر الفرق في النادي فريق كرة القدم الذي يعد من أنجح الأندية في تاريخ أسبانيا لفوزه بالعديد من البطولات المحلية والعالمية؛ حيث قام بتحقق 26 لقب دوري وفاز في بطولة كأس أسبانيا 30 مرة وكأس السوبر الأسباني 13 مرة وكأس الدوري مرتين ودوري أبطال أوروبا 5 مرات وكأس الاتحاد الأوروبي للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات وكأس السوبر الأوروبي 5 مرات وبطولة كأس العالم للأندية 3 مرات.

بالإضافة لكرة القدم يوجد العديد من الرياضات الأخرى بنادي برشلونة الأسباني ومنهم فريق كرة السلة الذي أنشئ في عام 1942م، ويطلق على الفريق اسم برشلونه أنترسبورت، وتأسس فريق هوكي الجليد عام 1942م .

يعتبر أفضل فريق على مستوى أوروبا وحصد أكثر من 30 لقبا، ومن الرياضات الأخرى ألعاب القوى والتزلج على الجليد والدراجات وكرة القاعدة.