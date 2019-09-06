موعد مباراة أهلي جدة القادمة .. توقيت مباراة “اهلي جدة السعودي ضد الوحدة” القنوات الناقلة لمباراة...

على موعد مع إستكمال الدوري السعودي لكرة القدم، ونتابع معكم موعد مباراة أهلي جدة السعودي القادمة في الدوري، وذلك أمام نادي الوحدة السعودي، وذلك في يوم السبت الموافق 14-9-2019 الساعة 8:45 مساءًا بتوقيت السعودية على قناة السعودية الرياضية إتش دي.
يقع نادي أهلي جدة السعودي في مدينة جدة غرب السعودية، ويضم النادي مجموعة العاب مختلفة بجانب فريق كرة القدم، كما تم تأسيس النادي في 17 مارس عام 1937 ميلادية منذ 82 عام، ويعتبر الأمير عبدالله الفيصلي هو المؤسس الفعلي للنادي لأنه كان السبب في تطوير النادي في الأنشطة المختلفة، وفي عام 2005 افتتحت رئاسة النادي أول أكاديمية رياضية متخصصة للناشئين، والاسم المختصر للنادي AHL ويلقب النادي في البطولات العربية بأهلي جدة .
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أخبار عن تاريخ نادي أهلي جدة السعودي
- تطلق على النادي عدة ألقاب ترجع إلي تاريخه المشرف منها قلعة الكؤوس و النادي الملكي الإمبراطور.
- أطلق على نادي أهلي جدة السعودي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس السابق للاتحاد العربي السعودي لقب الراقي.
- يتكون شعار النادي من اللونين الأخضر والأبيض وبه نخلة وسيفين متقاطعين.
- الملعب الرئيسي للنادي هو ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة وسعته 62 ألف متفرج.
- لقب النادي بقلعة الكؤوس لأنه حصد كثير من الألقاب والبطولات في مختلف الألعاب الرياضية ومنها كأس خادم الحرمين الشريفين 13 مرة، وكأس ولي العهد السعودي 6 مرات الدوري السعودي الممتاز 3 مرات، و كأس السوبر السعودي مرة واحدة، وكأس الأمير فيصل بن فهد 5 مرات، وكأس الخليج للأندية 3 مرات، وكأس المنطقة الغربية 11 مرة.