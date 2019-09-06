موعد مباراة الهلال القادمة .. توقيت مباراة “الهلال ضد الفيحاء” القنوات الناقلة لمباراة الهلال...

نتابع معكم الآن موعد مباراة الهلال القادمة، وذلك في الدوري السعودي ضد نادي الفيحاء، ومباراة الهلال والفيحاء يوم السبت المقبل الموافق 14-9-2019 في تمام الساعة 6:40 مساءًا بتوقيت السعودية، وتنقل المباراة قناة السعودية الرياضية، وتستكمل المباريات بعد توقف فترة بسبب المباريات الدولية.

أسس نادي الهلال السعودي عام 1975م في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعد من أبرز الأندية السعودية والآسيوية فقد حصد أول بطولة رسمية له وهي كأس الملك عام 1961م، وفي هذا المقال سنسرد أخبار عن تاريخ نادي الهلال السعودي.

أخبار عن تاريخ نادي الهلال السعودي

سمي نادي الهلال السعودي بالنادي الأوليمبي في السابق عندما أسسه عبد الرحمن بن سعيد ولكنه تغير إلى الهلال السعودي عام 1975م بناء على برقية من الملك سعود والتي أختار الهلال فيها من بين عدة أسماء؛ وهي: الهلال واليمامة والوحدة لتفضيله أن يكون الاسم عربيا ولا أجنبيا، ونتيجة لذلك يلقبه مشجعو النادي بالنادي الملكي.

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نادي الهلال السعودي له العديد من الإنجازات المحلية والآسيوية، حيث بلغ عدد البطولات التي فاز بها النادي 61 بطولة، مجموع البطولات الرسمية والودية التي حققها نادي الهلال السعودي بلغت 97 بطولة؛ وقد كان ترتيبه 79 في قائمة أفضل 100 فريق في العالم خلال القرن العشرين من منظور الفوز بالبطولات المحلية والقارية وفقا للاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم.

حقق نادي الهلال السعودي بطولة الدوري السعودي الممتاز 15 مرة وكأس ولي العهد 13 مرة ويعتبر رقما قياسيا وكأس الاتحاد السعودي (كأس الأمير فيصل بن فهد) لكرة القدم 7 مرات وكأس الملك السعودي 8 مرات، كما فاز بجائزة أفضل ناد في العالم للمسؤولية الاجتماعية من قبل منتدى الإبداع والابتكار الاجتماعي بجنيف عام 2015م.