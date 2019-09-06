موعد مباراة ليفربول القادمة .. توقيت مباراة “ليفربول ضد نيوكاسل” والقنوات الناقلة...

نتابع معكم موعد مباراة ليفربول القادمة، بعد فترة التوقف الدولي، مباراة ليفربول ونيوكاسل السبت 14-9-2019 الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت السعودية، على قناة بي إن سبورت، وحقق نادي ليفربول العلامة الكاملة بالفوز في المباريات التي خاضها منذ بداية الدوري حتى الآن ويسعى لمواصلة الإنتصارات.

مباراة ليفربول القادمة

لم يتمكن نادي ليفربول من الفوز بالدور الإنجليزي منذ قرابة الثلاثون عام، حيث فاز بالدرع في آخر مناسبة في عام 1990، وفاز نادي الريدز بالدوري 18 مرة من قبل، وهو ثاني الأندية الإنجليزية من حيث عدد مرات الفوز، حيث يأتي بالمركز الثاني بعد مان يونايتد الذي فاز بالبطولة 20 مرة، وحصل الليفر على وصافة الدوري الإنجليزي 12 مرة من قبل، آخر سنوات الوصافة هي العام الماضي بعد صراع رهيب على الدوري مع المان سيتي، إنتهى لصالح السكاي بلوز بفارق نقطة واحدة فقط.

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ليفربول

فاز نادي ليفربول بكأس الإتحاد الإنجليزي سبع مرات من قبل، آخرها في عام 2006، وحصل على الوصافة سبعة مرات أيضًا، وآخر سنوات الوصافة كانت في عام 2012، وبالنسبة لكأس السوبر الإنجليزي فقد فاز الريدز بالنسخة الأخيرة منه على يد تشيلسي الإنجليزي، وحصل الريدز على كأس السوبر 15 مرة من قبل، بالإضافة إلى الفوز بالبطولة الأخيرة.

بالنسبة للفوز بدوري أبطال أوروبا، فقد حقق الريدز نتائج إيجابية رائعة، فاز نادي ليفربول بستة ألقاب دوري أبطال أوروبا، آخرها في عام 2019 الماضي، وحصل على وصافة دوري أبطال أوروبا في ثلاث مرات آخرها العام الماضي، ويعد نادي الريدز هو ثالث الأندية من حيث عدد التتويج عالميًا بدوري أبطال أوروبا، حيث فاز الريال 13 مرة بالبطولة ثم نادي ميلان الإيطالي ثم ليفربول الإنجليزي.