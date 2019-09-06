شكرا لقرائتكم خبر عن تفتكروا مين.. أحد نجوم الكرة المصرية وصاحب أعلى سجل تهديفى دولى بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحد أبرز اللاعبين المصريين والعرب والأفارقة التاريخيين، فهو أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع المنتخب المصرى برصيد 78 هدفا، وهو بذلك صاحب أعلى سجل تهديفى دولى فى القارة السمراء، والثالث فى تاريخ اللعبة، بعد على دائى مهاجم إيران، وفيرينك بوشكاش لاعب المجر.

اختير ضمن قائمة شملت أفضل 1000 لاعب شاركوا فى بطولة كأس العالم على مر التاريخ، وذلك بعد مشاركته الفعالة فى كأس العالم 1990 بإيطاليا.

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فى عام 1984 بدأ مسيرته الكروية بالأهلى ولعب فيه حتى عام 1990، شارك فى 107 مباريات وسجل 41 هدفا، وفى موسم 1991/1990 انتقل إلى باوك سالونيكا اليونانى ولعب معهم 21 مباراة وسجل 6 أهداف.

موسم 1992/1991 انتقل إلى نادى نوشاتل زاماكس السويسرى لعب معهم 11 مباراة وسجل 7 أهداف، منها رباعية فى مرمى سلتيك الإسكتلندى فى كأس الاتحاد الأوروبى "الدورى الأوروبى" حالياً، وهو ضمن أربعة لاعبين فقط على مر التاريخ أحرزوا أربعة أهداف فى مباراة واحدة فى بطولة لأندية أوروبا.

عام 2000 وفى تحول كبير لمسيرة اللاعب انتقل إلى نادى الزمالك، لعب معهم حتى عام 2004 وشارك فى 110 مباريات وسجل 57 هدفا، وأحرز العديد من البطولات والألقاب.