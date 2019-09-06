شكرا لقرائتكم خبر عن المغربى رضوان جيد حكماً لمباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم ، إدارة مباراة الاسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى للمغربى رضوان جيد والمقرر لها الجمعة المقبل فى ذهاب دور الـ 32 للبطولة .
وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.
وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر الجارى بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.
كانت هذه تفاصيل خبر المغربى رضوان جيد حكماً لمباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.