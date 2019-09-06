شكرا لقرائتكم خبر عن المغربى رضوان جيد حكماً لمباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم ، إدارة مباراة الاسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى للمغربى رضوان جيد والمقرر لها الجمعة المقبل فى ذهاب دور الـ 32 للبطولة . وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب. Advertisements وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر الجارى بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.

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