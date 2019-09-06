سوبر كورة يكشف دور ناشئ الزمالك فى استقالة أسامة نبيه من إف سى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر رحيل أسامة نبيه عن تدريب نادى إف سى مصر مفاجاة كبيرة خاصة أن استقالته من منصبه جائت قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة الدورى المصرى.
أسامة نبيه تولى تدريب إف سى مصر خلفا لمحمد صلاح الذى رحل لخلافات مع الإدارة بالنادى.
وكانت الخلافات قد تفاقمت بين أسامة نبيه ومسئولى إف سى مصر بسبب صفقات اللاعبين الجدد.. وشعر نبيه بأن هناك تدخل كبير فى صميم عمله خاصة ما يتعلق بالأمور الفنية وتقييم اللاعبين المرشحين للتعاقد مع النادى وهو رفضه نبيه وأعلن الاستقالة عصر اليوم.
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