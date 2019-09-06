شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف دور ناشئ الزمالك فى استقالة أسامة نبيه من إف سى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر رحيل أسامة نبيه عن تدريب نادى إف سى مصر مفاجاة كبيرة خاصة أن استقالته من منصبه جائت قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة الدورى المصرى.

أسامة نبيه تولى تدريب إف سى مصر خلفا لمحمد صلاح الذى رحل لخلافات مع الإدارة بالنادى.

Advertisements

وكانت الخلافات قد تفاقمت بين أسامة نبيه ومسئولى إف سى مصر بسبب صفقات اللاعبين الجدد.. وشعر نبيه بأن هناك تدخل كبير فى صميم عمله خاصة ما يتعلق بالأمور الفنية وتقييم اللاعبين المرشحين للتعاقد مع النادى وهو رفضه نبيه وأعلن الاستقالة عصر اليوم.