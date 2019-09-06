شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. #الكأس_يا_زمالك يتصدر تويتر قبل النهائى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج الكأس يا زمالك تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر من قبل جمهور الأبيض قبل مباراة نهأئى البطولة أمام بيراميدز الأحد المقبل .

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألفا من الجماهير للمباراة النهائية لكأس مصر المقرر إقامتها بين فريقي الزمالك وبيراميدز في الثامنة من مساء الأحد المقبل بستاد الجيش ببرج العرب.

حدد مسئولو اتحاد الكرة 75 جنيهاً سعر لتذكرة الدرجتين الثالثة والثانية لمباراة نهائى كأس مصر والتى تجمع الزمالك وبيراميدز، المقرر لها الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية .

كما حدد مسئولو اتحاد الكرة 300 جنيه سعر لتذكرة الدرجة الأولى بينما المقصورة 750 جنيها.

Advertisements