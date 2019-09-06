شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يرد راتب شهر أغسطس لنادى إف سى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف مصدر بنادى إف سى مصر أن أسامة نبيه المدير الفنى لفريق إف سى مصر الذى تقدم باستقالته من منصبه رسميا منذ قليل قام برد راتبه الشهرى عن شهر أغسطس.
وكانت الخلافات قد تفاقمت بين أسامة نبيه و مسئولو إف سى مصر بسبب صفقات اللاعبين الجدد، وشعر نبيه بان هناك تدخل كبير فى صميم عمله مما يهدد طموحاته فى العمل قبل انطلاق الدورى ، خاصة ما يتعلق بالامور الفنية وتقييم اللاعبين المرشحين للتعاقد مع النادى وهو رفضه نبيه واعلن الاستقالة عصر اليوم .
وكان أسامة نبيه قد تولى القيادة الفنية لفريق إف سى مصر خلفا لمحمد صلاح الذى رحل بعد مشاكل مع إدارة النادى.
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