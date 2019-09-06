شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الحضور فى نهائى كأس مصر ..مندوب الرئيس والوزير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مسئولو اتحاد الكرة الدعوة لمندوب رئيس الجمهوية ووزير الشباب و الرياضة لحضور مباراة نهائى كأس مصر التى تجمع الزمالك و بيراميدز المقرر لها بعد غدا الأحد فى تمام الساعة الثامنة مساء باستاد برج العرب بالإسكندرية.
كما وجه مسئولو اتحاد الكرة الدعوة إلى محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة بالإضافة إلى رئيس المنطقة الشمالة.
كان نادي بيراميدز قد طلب إستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك فى نهائى كأس مصر ، وخاطب مسئولو الجبلاية أكثر من دولة لتعيين طاقم حكم للقاء المرتقب.
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