شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة أسامة نبيه من تدريب إف سى مصر بسبب التدخل فى عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم أسامة نبيه، المدير الفنى لفريق إف سى مصر، باستقالته من منصبه رسميا بعد تفاقم الخلافات بينه وبين مسئولى النادى بسبب صفقات اللاعبين الجدد.

وشهدت الساعات الأخيرة صداما عنيفا بين أسامة نبيه واللجنة المشرف على الكرة بنادى إف سى مصر، خاصة بعد تدخل الأخيرة فى الأمور الفنية وتقييم اللاعبين المرشحين للتعاقد مع النادى، وهو ما رفضه نبيه وأعلن الاستقالة عصر اليوم.

وكان أسامة نبيه تولى القيادة الفنية لفريق إف سى مصر خلفا لمحمد صلاح الذى رحل بعد مشاكل مع إدارة النادى.