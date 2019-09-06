شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. "درجة الحرارة فى الشتاء" أهم أسئلة ميودراج عن الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى الجديد للإسماعيلى أهم الأسئلة التى حرص المدرب عن الاستفسار عنها بمجرد قدومه لمصر.

وأعلن مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى وقت سابق، عن تعيين الصربى ميودراج يسيتش لتولى مهمة المدير الفنى لفريق الكرة بالموسم الجديد، وتولى محمود جابر منصب المدير الفنى للدراويش فى الفترة الماضية، قبل أن يتم حسم التعاقد مع الصربى يسيتش.

وسبق للمدرب الصربى تمثيل منتخب يوغوسلافيا فى الثمانينيات، بجانب تحقيق عدد من الإنجازات مع بعض الأندية التى أشرف على تدريبها.

تولى مهمة تدريب 21 فريقًا خلال مسيرته منها 6 تجارب فى أندية عربية بعد اعتزاله كرة القدم عام 1993، ويحمل رخصة التدريب الاحترافية من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم.

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وخاض يسيتش تجربة تدريبية سابقة فى الدورى السعودى مع فريق نجران موسم 2012، بالإضافة إلى العربى الكويتى والاتفاق السعودى وخورفكان الإماراتي.

وحصل ميودراج مدرب الإسماعيلى الجديد على الدورى الليبى عامى 2009 و2010، وكأس ليبيا عام 2009، وكأس السوبر الليبى عامى 2009 و2010، كما حصل على أفضل مدرب فى الدورى البلغارى فى موسم 2004-2005.

وحقق ميودراج مدرب الإسماعيلى الجديد لقب كأس العرب مع الصفاقسى التونسى عام 2000، والدورى البلغارى عام 2004-2005، وكأس بلغاريا عام 2006و 2008، وكأس السوبر البلغارى عامى 2007 و2008.

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