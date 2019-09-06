صلاح ينافس بهدفين على لقب الأفضل في ليفربول لشهر أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أعلن نادي ليفربول الانجليزي، عن الأهداف المرشحة للقب الأفضل في شهر أغسطس 2019، حيث ينافس المصري محمد صلاح بهدفين، من أصل 3 أحرزهم على مدار الشهر.

وطرح النادي الأهداف من أجل التصويت على الموقع الرسمي بعد الشهر المميز الذي شهد خوض الفريق منافسات على بطولتي الدرع الخيرية والتي خسرها أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح، التي ابتسمت لهم حين فازوا على تشيلسي في السوبر الأوروبي.

وضمت الأهداف العشرة المتنافسة على لقب الأفضل هدف ساديو مانى الثاني أمام تشيلسي، وهدفه أمام ساوثهامبتون، ثم بيرنلي في الدوري.

وتواجد في المنافسة هدف للاعب الناشئ لايتون ستيوارت أمام ستوك سيتي في منافسات تحت 18 عامًا، وريان بريوستر أمام ساوثهامبتون تحت 23 عامًا.