استقالة أسامة نبيه من تدريب اف سي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أعلن أسامة نبيه، المدير الفني لفريق اف سي مصر، مساء اليوم الجمعة استقالته من تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد نبيه في تصريحات خاصة لـ "يلا كورة" أن سبب الاستقالة هو رؤيته بأن هذه التجربة لم تضف له أي شيء بعد شهور من توليه المهمة.

وأشار إلى أن بعد قرار الاستقالة من تدريب اف سي مصر، لن يتوقف عند ذلك الحد فهو لديه طموحات يريد تحقيقها مع اي فريق سيتولى تدريبه خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح، أنه قرر الاعتذار عن عدم الاستمرار مع فريق اف سي مصر رغم أنه كان لديه الكثير من الطموح والنادي أيضا كان لديه طموح لكن لم يستطع تحقيق طموحه.

وكان نبيه قد تولى مهمة تدريب فريق اف سي مصر خلال الفترة الماضية عقب اعتذار محمد صلاح المدير الفني السابق للفريق بسبب فرض إدارة النادي عليه لاعبين وصفقات لم يريد ضمهما وذلك بحسب تصريحاته في ذلك الوقت.

الجدير بالذكر أن نادي اف سي مصر كان قد صعد إلى الدوري الممتاز هذا الموسم لأول مرة في تاريخه .