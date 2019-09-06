ميتشو يحذر لاعبي الزمالك من ثلاثة لاعبين في بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حذر الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك لاعبي فريقه من السرعات التي يمتلكها فريق بيراميدز قبل صدامهما معاً في نهائي كأس مصر الأحد المقبل.

واجتمع ميتشو مع لاعبيه في محاضرة فنية حضرها خلالها من قدرة منافسهم على نقل الهجمات بسرعة فائقة والتحول من حالات الدفاع إلى الهجوم بشكل رائع.

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وتقام مباراة نهائي كأس مصر بحضور جماهيري لأول مرة منذ سنوات، حيث يشهد برج العرب في الإسكندرية حضور نحو 20 ألف مشجع.

ميتشو حرص على تحذير فريقه من ثلاثة لاعبين بالأخص من فريق بيراميدز على رأسهم البوركيني إريك تراوري، والأوغندي عبدو لومالا، وإبراهيم حسن لاعب الزمالك السابق.

وعقد ميتشو جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض من أجل شرح خطة المباراة التي يخوض بها مواجهة بيراميدز حتى يباغت ديسابر ورجاله في ملعب المباراة ويمنع خطورتهم.