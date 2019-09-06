بالفيديو.. محمد صلاح ينافس على هدف الشهر في ليفربول

ينافس الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول، على جائزة "هدف الشهر" للاعبي الريدز عن شهر أغسطس الماضي.

ويدخل صلاح المنافسة بهدفي الأول في شباك نورويتش سيتي، والهدف الثاني في شباك أرسنال، ضمن قائمة الاهداف المرشحة لحصد لقب

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الأجمل في الشهر الماضي.

ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم 14 سبتمبر بملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز .