قرر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، تسليم اللجنة المؤقتة بالجبلاية، التشكيل الجديد للجنة الحكام غدا السبت. الجديد للجنة الحكام غدا السبت. واكد الغندور أن تشكيل اللجنة سيشهد وجوها جديدة، في ظل التوجه العام للدولة بالاعتماد على صغار السن والشباب وخلق كوادر جديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمال الغندور يسلم اتحاد الكرة تشكيل لجنة الحكام الجديدة غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.