صور.. أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ينعون اللواء محمود علي

نعى أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ببالغ الحزن فقيد فقيد الرياضة المصرية الراحل اللواء محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية سابقا ورئيس اتحاد السلة سابقا. Advertisements



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