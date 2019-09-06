دانييل جيمس يفوز بجائزة لاعب الشهر فى مانشستر يونايتد

حصل دانييل جيمس جناح مانشستر يونايتد على جائزة لاعب شهر أغسطس داخل النادى حسب الموقع الرسمى للفريق . قدم الجناح الويلزى أداء أكثر من رائع فى جميع المباريات التى شارك بها ولم يخيب ظن أولى جونار سولشاير المدير الفنى لمانشستر يونايتد . منح سولشاير الثقة باللاعب حيث أعطى له مكانا أساسيا فى تشكيلة الفريق . من رائع فى جميع المباريات التى شارك بها ولم يخيب ظن أولى جونار سولشاير المدير الفنى لمانشستر يونايتد . منح سولشاير الثقة باللاعب حيث أعطى له مكانا أساسيا فى تشكيلة الفريق . وتمكن جميس من تسجيل ثلاثة أهداف من أربع مباريات شارك فيها مع الفريق .

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