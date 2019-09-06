انبى يتعادل مع المقاولون فى بطولة الجمهورية مواليد 2001

انتهت مباراة المقاولون مع انبى التى اقيمت عصر اليوم على ملعب انبى، بالتعادل الايجابى 1\1، فى بطولة الجمهورية مواليد 2001.
تقدم المقاولون فى بداية الشوط الأول بضربات جزء احرز منها هدف المقاولون اللاعب ذياد طلبة ثم تعادلانبى قبل نهاية المباراة بدقائق ايضا عن طريق ضربة جزء ايضا.
بذلك التعادل يضيف المقاولون نقطة الى رصيده ليصبح ثمانية نقاط من فوزين وتعادلين.
يقود جهاز فنى للمقاولون عبدالعزيزمصطفى زيزو مدير فنى ومحمد فوزى مدرب وايمن هريدى مدرب حراس مرمى وسعيد صابر
ادارى وتامر عادل علاج طبيعى واحمد طنطاوى احمال تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب وعبدالفتاح صالح المدير الادارى للقطاع المشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة.
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