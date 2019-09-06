تغلب فريق سموحة على نظيره الإعلاميين بنتيجة 3-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، ضمن استعداداتالفريق السكندري لبدء الموسم الجديد بالدوري الممتاز.
وكان سموحة قد تعادل مع الإسكندريةللبترول بهدف لكل منهما، وذلك في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك في إطار استعدادات سموحة لبدء الموسم الجديد الذي ينطلق يوم 18 سبتمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يفوز على الإعلاميين وديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.