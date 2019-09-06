سموحة يفوز على الإعلاميين وديًا

تغلب فريق سموحة على نظيره الإعلاميين بنتيجة 3-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، ضمن استعدادات

الفريق السكندري لبدء الموسم الجديد بالدوري الممتاز.

وكان سموحة قد تعادل مع الإسكندرية

للبترول بهدف لكل منهما، وذلك في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في إطار استعدادات سموحة لبدء الموسم الجديد الذي ينطلق يوم 18 سبتمبر.