رسمياً .. طاقم تحكيم أجنبي يدير نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

أنهى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، اتفاقه بشكل رسمي، مع طاقم تحكيم أوروبي لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز بعد غد في نهائي كأس مصر. أوروبي لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز بعد غد في نهائي كأس مصر. ورفض الغندور الإفصاح أن جنسية الطاقم الأوروبي، لكنه شدد على أنه لن يكون من جنسية مدربي الزمالك وبيراميدز والأهلي.

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