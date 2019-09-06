قام المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك بالتصويت في الجمعية العمومية للنادي، على الميزانية والانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة الحالي التي ترشح لها الدكتور أشرف زكي على منصب أمين الصندوق والثلاثيأحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح على منصب العضوية.
وجاء تصويت نائب رئيس نادي الزمالك وسط وجود عدد كبير من اعضاء النادي، حيث تنعقدالجمعية العمومية للقلعة البيضاء أيام الخميس والجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء.
وقد بدأ التسجيل بالجميعة العمومية لنادي الزمالك في اليوم الثاني من الانعقاد، حيث شهد وجودا مكثفا من الأعضاء على التسجيل والتصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد جلال يدلي بصوته في الجمعية العمومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.