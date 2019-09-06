أحمد جلال يدلي بصوته في الجمعية العمومية

قام المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك بالتصويت في الجمعية العمومية للنادي، على الميزانية والانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة الحالي التي ترشح لها الدكتور أشرف زكي على منصب أمين الصندوق والثلاثي

أحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح على منصب العضوية.

وجاء تصويت نائب رئيس نادي الزمالك وسط وجود عدد كبير من اعضاء النادي، حيث تنعقد

الجمعية العمومية للقلعة البيضاء أيام الخميس والجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء.

وقد بدأ التسجيل بالجميعة العمومية لنادي الزمالك في اليوم الثاني من الانعقاد، حيث شهد وجودا مكثفا من الأعضاء على التسجيل والتصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة الحالي.