اتحاد الميني فوتبول يفاوض ضياء السيد وأبوجريشة لتشكيل جهاز المنتخب

يواصل الاتحاد المصري للميني فوتبول برئاسة أحمد سمير، لقاءاته المكثفة واتصالاته مع عديد المدربين عقب إعلان فوز مصر باستضافة البطولة العربية للميني فوتبول للمنتخبات مصر 2020.

وعلمت مصادرنا أن هناك لقاءات واتصالات مكثفة مع ضياء السيد وكذلك محمد صلاح أبوجريشه

و محمد يوسف مدرب الأهلي السابق ووليد صلاح الدين و عماد سليمان و أحمد ناجي و جهاد عرفة سعيا لتجهيز جهاز فني قوي استعدادا للبطولة العربية للميني فوتبول في القاهرة منتصف يناير القادم والتحضير لبطولة الأمم الأفريقية للميني فوتبول والتي ستستضيفها نيجيريا في أكتوبر 2020.

واصبحت لعبة المينى فوتبول التى تم اشهار اتحادها الجديد تحت رئاسة احمد سمير احد ابرز الكوادر الوطنية الشبابية تستهوى عدد ليس بقليل من نجوم ومشاهير التدريب المصرى خاصة وانها الصورة المصغرة من كرة القدم اللعبة الشعبية الاولى.