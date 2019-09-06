رئيس اتحاد الكرة الطائرة يبحث سبل التعاون مع نظيره الروسي على هامش بطولة العالم للناشئات

التقي أحمد عبدالدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ممثل وزارة الرياضة واتحاد الكرة الطائرة الروسي اليوم على هامش بطولة العالم للناشئات تحت 18 سنة والمقامة حاليا في القاهرة.
وبحث عبدالدايم خلال اللقاء سبل تنشيط التعاون بين الاتحادين المصري والروسي خلال الفترةالمقبلة والتي أكد أنها ستشهد تعاون متميز ، في حين أشاد ممثل وزارة الرياضة الروسي بحسن الاستقبال والضيافة خلال البطولة كما أعرب عن سعادته بالتواجد في مصر مشيرا إلى أن حفل الافتتاح كان مبهرا ولاقى استحسان وأشادة جميع الوفود.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكاميروني في الثامنة مساء اليوم ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الأولى والتي تضم إلى جانب مصر كل من بورتريكو والكاميرون والصين والبرازيل.
وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على بورتريكو أمس في افتتاح البطولة بنتيجة 3/ 1 ليقترب خطوة نحو التأهل إلى دور الستة عشر.
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