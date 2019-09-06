جاري مونك يعود للعمل في التشامبيونشيب

تولى المدرب الإنجليزي “جاري مونك” مسؤولية نادي شيفيلد وينزداي مساء اليوم الجمعة، ليقطع بذلك عطلته التي امتدت لثلاثة أشهر منذ إقالته من تدريب نادي بيرمنجهام سيتي.
وأشرف جاري مونك على تدريب بيرمنجهام سيتي في 59 مباراة، خسر خلالهم 20 مرة وتعادل في مثلهم، واكتفى بالفوز في 19 مباراة، لتتم إقالته في شهر يونيه الماضي، علمًا بأنه عُين في مارس من هذا العام.
واكتسب المدرب الشاب صاحب الـ 40 عامًا خبرات مميزة في السنوات الخمس الماضية منذ تصعيده لتدريب نادي سوانسي سيتي بشكل مؤقت خلال موسم 2015/2014.
واستطاع مونك تدريب أندية ليدز يونايتد لمدة عامين ثم ميدلسبراه وبيرمنجهام سيتي، وها هو يخوض تجربته الخامسة في عالم التدريب بتولي مسؤولية شيفيلد وينزداي القابع في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية “تشامبيونشيب”.
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