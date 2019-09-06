رابطة الدوري الإنجليزي تُحقق مع ناصف ساويرس

فتحت لجنة اللعب المالي النظيف “FFP”، التابعة لرابطة أندية الدوري الإنجليزي، تحقيقًا مع ملاك نادي أستون فيلا “ناصف ساويرس وويس إدنس”، للتعرف على تفاصيل بيع ملعب فيلا بارك لهما، بعد مزاعم بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف لـ FFP في هذه الصفقة.

الملياردير المصري ناصف ساويرس وويس إدنس قاما بشراء ملعب فيلا بارك بمدينة بيرمنجهام مقابل 56.7 مليون جنيه إسترليني في شهر مايو 2019، وتمت الصفقة عبر شركة يُسيطر عليها الثنائي، تُدعى NSWE Stadium Ltd.

وخضع ساويرس وإدنس لجميع قواعد الربح والاستدامة الخاصة برابطة أندية الدوري الإنجليزي، وادعت إدارة أستون فيلا أنها راجعت جميع المستندت وسارت على نفس التقييمات التي تواجهها جميع الأندية.

وأخبر رئيس أستون فيلا “كريستيان بورسلو” جمهور أستون فيلا في الصيف أن الملاك الجدد خضعوا بالفعل إلى جميع لوائح اللعب المالي النظيف ورابطة الأندية الإنجبيزية.

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تحقيق لجنة اللعب النظيف في الرابطة الإنجليزية مع أستون فيلا، يأتي في الوقت نفسه الذي تجرى فيه تقييمات مستقلة على المبيعات التي يقوم بها نادي شيفيلد وينزداي وديربي كاونتي وريدينج بسبب الملاك.

وأتهمت الأندية المذكورة باستغلال ثغرة في القواعد المتعلقة بملاعبهم من أجل تجنب حدوث خسارة ما قبل الضريبة.

وأتهم رئيس نادي ليدز يونايتد، الإيطالي آندريا رادريزاني، بالغش عندما اشترى ملعب نادي ديربي كاونتي (ميل موريس برايد بارك) مقابل 80 مليون جنيه إسترليني ثم قام باستأجر الملعب مرة أخرى للنادي، ما مكنه من تحقيق ربح قدره 14.6 مليون جنيه إسترليني.