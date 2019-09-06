يوفنتوس يُبعد برشلونة عن أحد نجومه بأسلوب باريس

نجح يوفنتوس في التصدي للعرض الجاد الذي تقدم به برشلونة لضم الجناح الدولي الإيطالي “فيديريكو بيرنارديسكي” في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية 2019، مستخدمًا نفس الأسلوب الذي اتبعه باريس سان جيرمان في مفاوضاته مع النادي الكتالوني بشأن البرازيلي نيمار جونيور.

وطلب يوفنتوس الحصول على لاعب الوسط الدولي الكرواتي “إيفان راكيتيتش” بالإضافة إلى مبلغ 23 مليون يورو لإطلاق سراح فيديريكو بيرنارديسكي في الساعات الأخيرة من الميركاتو الذي أغلق أبوابه يوم الثلاثاء الماضي الموافق الثالث من سبتمبر الجاري.

وقالت صحيفة إل موندو ديبورتيفو الكتالونية “راكيتيتش كان يحرص على الانتقال إلى يوفنتوس، وحتى بيرنارديسكي أراد الانتقال إلي برشلونة، لكن الصفقة انهارت بعد أن طلب يوفنتوس مبلغ 23 مليون يورو، الأمر الذي رفضه برشلونة”.

Advertisements

وتقدر القيمة السوقية لبيرنارديسكي حوالي 40 مليون يورو وهي نفس قيمة راكيتيتش، ما جعل برشلونة يرفض تسديد مبلغ مالي إضافي لاتمام الصفقة.

وزعمت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن إدارة السيدة العجوز ستعاود المحاولة مع إيفان راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة “يناير 2020”.

وقد يستخدم يوفنتوس لاعب الوسط الدولي الألماني “إيمري تشان” لإنجاح مفاوضاته مع برشلونة للحصول على توقيع راكيتيتش، خصوصًا بعد استبعاد تشان من قائمة اللافيكا سينيورا المشاركة في دوري أبطال أوروبا.