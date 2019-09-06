جماهير ألميريا تثور في وجه تركي آل الشيخ

رَفضت جماهير نادي ألميريا الإسبانية الخُطوة التي أقدم عليها تركي آل الشيخ، المالك الجديد للنادي الإسباني، برغبته في تَغيير شعار واسم النادي.
وقَام نادي ألميريا بنشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كُتب عليها:” بالنسبة للموسم المُقبل .. لأننا نَحترمكم ونهتم بمشاعر جماهيرنا .. نُريد معرفة رأيكم”، وتم اقتراح شعار جديد للنادي مع إضافة “إف سي” لاسم النادي.
وحَاول النادي القيام باستفتاء مُوسع بين الجماهير لمعرفة رأيهم حول مُوافقتهم على الشعار والاسم الجديد.
وثَارت الجماهير في وجه المالك الجديد للنادي تركي آل الشيخ، مُعبرة عن رغبتها الكبيرة في الحفاظ على شعار، اسم وألوان النادي.
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