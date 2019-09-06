رياضة | غضب في برشلونة بسبب تصرفات نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غضب في برشلونة بسبب تصرفات نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعاني عثمان ديمبلي النجم الفرنسي الشاب ولاعب برشلونة الإسبانى خلال الفترة السابقة من غضب مسؤولى البارسا بسبب تصرفاته الأخيرة والتى جعلت المدير الرياضي إيريك أبيدال أكثر من مرة يجلس مع وكيل اللاعب للحد من تصرفاته حتى يستمر فى صفوف الفريق.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن نادى برشلونة الإسبانى قد اكتشف أن عثمان ديمبيلي مصاب فى عضلات الفخد مما سيؤدى غيابه لفترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع كل ذلك بسبب اللاعب نفسه الذى رفض أن يخضع لفحوصات طبية.

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وكان ديمبيلي قد شارك لمدة 81 دقيقة فى مباراة برشلونة وأتليتك بيلباو فى أولى مباريات الليجا والتى خسرها برشلونة بهدف فى الدقائق الأخيرة وخرج مصاباً ليقرر أطباء برشلونة أن يأتى اللاعب فى اليوم التالى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد الإصابة ولكن تغيب اللاعب عن ذلك.

وبعد ثلاث أيام من المباراة ذهب اللاعب للتدريبات وفكر أن يستمر فى التدريبات بشكل طبيعي دون أن يجري أى فحوصات دون أن يفكر ذلك سيؤثر عليه أم لا، ولكن تبين بعد الكشف عليه إنه بالفعل مصاب.