رياضة | عائلة ميسي ترد على إمكانية رحيله عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عائلة ميسي ترد على إمكانية رحيله عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إسبانية اليوم الجمعة، عن موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي من إمكانية استخدام البند الذي يسمح برحيله عن برشلونة في نهاية الموسم الجاري علماً بأنه هناك خيار لتجديد عقده لعام 2021.

أصيبت جماهير نادي برشلونة بالقلق الشديد حيال سماع تلك الأنباء من وسائل العلام المختلفة خاصةً أنهم سيفقدون أحد أفضل اللاعبين في العالم حال اتخاذه قرار بالرحيل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن عائلة ليونيل ميسي يؤكدون على أن عقده سينتهي في عام 2020 مع البلوجرانا ولكنهم يثقون أن النجم الأرجنتيني سيجدد عقده حتى 2021.

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والجدير بالذكر أن صحيفة "ماركا" الإسبانية قد أشارت إلى إمكانية تفاوض ليونيل ميسي مع أي نادٍ ابتداءاً من شهر يناير المقبل وذلك نظراً لأن عقده ينتهي مع نهاية الموسم.

وكانت الإدارة البرشلونية تبحث إمكانية تجديد عقد ميسي والذي قد يسير على خطى النجوم الكبار مثل تشافي وإنيستا وينتقل إلى أحد الدوريات التي تمنح رواتب عالية مثل الصين وقطر واليابان.

وأوضحت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن جماهير مانشستر سيتي تطالب بيب جوارديولا للتدخل وإقناع ليونيل ميسي بالقدوم إلى النادي بعد رحيله عن برشلونة حال قام باستخدام البند الذي يسمح بمغادرته دون موافقة الإدارة.

واستطاعت إدارة نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية أن تتعاقد مع أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد وجونيور فيربو من ريال بيتيس وفرينكي دي يونج لاعب الوسط الشاب القادم من أياكس أمستردام.