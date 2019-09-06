رياضة | "راموس" يدخل تاريخ المنتخب الإسباني من أوسع أبوابه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "راموس" يدخل تاريخ المنتخب الإسباني من أوسع أبوابه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، إلى أن المدافع الدولي وقائد المنتخب الإسباني سيرخيو راموس قد دخل تاريخ المنتخب الإسباني، خاصة بعد ان سجل 8 أهداف في مبارياته الـ9 الأخيرة مع إسبانيا.

وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي الملكي، فإنه يواصل سيرخيو راموس مسيرته التهديفية مع المنتخب الإسباني وأظهر ذلك مجدداً في الفوز ضد رومانيا (1-2)، حيث أحرز المدافع المدريديستا باكورة أهداف اللقاء من نقطة الجزاء لقيادة الفريق نحو الفوز.

وبفضل ذلك الهدف، دخل راموس قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ المنتخب الإسباني معادلاً رصيد ميتشيل (21). كذلك خاض 166 مباراة دولية، بفارق مباراة واحدة خلف كاسياس.

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وبلغ الكابتن ذلك الرصيد مع المنتخب بعد تحقيقه ثمانية أهداف في المباريات التسع الأخيرة؛ بدأت تلك السلسة في 11 سبتمبر 2018 ضد كرواتيا. عقب ذلك، سجل في لقاءٍ ودي ضد ويلز وفي مباريات ببطولة دوري الأمم الأوروبية ضد بريطانيا، ومن جديد، ضد كرواتيا.

وجاءت آخر خمس مباريات لعبتها إسبانيا في دور المجموعات من بطولة يورو 2020، حيث سجل ابن إشبيلية ضد النرويج وجزر فارو والسويد ورومانيا، وقد افتقر للهدف فقط ضد مالطا في شهر مارس الماضي

13 هدفاً على التوالي من ركلات الجزاء .. كذلك يواصل راموس التأكيد على فاعليته في تسديد ركلات الجزاء. منذ 9 مايو 2018، سجل المدافع الأهداف من 13 ركلة جزاء حصل عليها مع ريال مدريد وإسبانيا.

وبصفته مدريديستا، فقد سجل راموس تسعة أهداف متتالية من نقطة الجزاء ضد إشبيلية، أتلتيكو مدريد (2)، جيرونا (2)، ليجانيس (2)، بلد الوليد وسيلتا. أما الأهداف الأربعة الأخرى فقد جاءت مع إسبانيا ضد كرواتيا والنرويج والسويد ورومانيا.