رياضة | جاريث بيل يفتح النار على ريال مدريد بتصريحات نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يفتح النار على ريال مدريد بتصريحات نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، أنه لن يقول بأنه يلعب كرة القدم وهو سعيد، ولكنه عندما يلعب، يتعامل مع الأمور كمحترف.

وقال الويلزي بيل خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "أنا متأكد من أنه سيكون هناك المزيد من الأحاديث حولي لأكون صادق. أعتقد أنه أمر يجب عليك التحدث إليه مع ريال مدريد وهذا شئ بيني وبينهم وسيتعين علينا التوصل إلى حل".

وواصل: "أنا كبش فداء أكثر من أي شئ أخر وهذا ليس عدلا. نهاية الموسم الماضي كانت الأمور صعبة لا يجب إنكار ذلك لكن ليس فقط بالنسبة لي بل للفريق ككل".

وتابع: "لن أقول أنني ألعب سعيدًا لكن عندما ألعب، أتعامل مع الأمور كمحترف وأقدم دائمًا كل ما بوسعي سواء كان ذلك للنادي أو للمنتخب".

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وأكمل تصريحاته قائلاً: "قبل بداية الموسم أبقيت رأسي منخفضا و كنت أعلم أنه كان هناك الكثير من الحديث حيث يقول الناس ما هو جيد أو سيء في النهاية لا يمكنك منعهم من قول ما يريدونه".

واستطرد بيل: "هذا العام لم يكن العام الأسوء في مسيرتي. أنا أعلم كيف أتعامل مع هذه الأشياء كل ما عليك فعله هو إبقاء رأسك منخفضا و أن تواصل العمل".

وأشار بقوله: "لقد حصلت على مكافأة للعمل الذي قدمته وبدأت الموسم بشكل جيد على الرغم من أني لم أشارك كثيرا في مباريات الموسم التحضيري ،الأمور في كرة القدم يمكن أن تتغير بسرعة وهي مسألة وقت".

وحول المنتخب الويلزي قال بيل: "نحن نعلم بأن هناك ضغط علينا لأننا خسرنا مباراتين. نحتاج إلى الفوز بالمباريات حيث أن عقليتنا لم تتغير الذهنية".

واختتم بقوله: "نحن على دراية بالموقف الذي نحن فيه وسنفعل كل ما في وسعنا للفوز في كل مباراة نذهب إليها الآن".