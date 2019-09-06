رياضة | بعد خلافه مع ماني.. عملاق الكالتشيو يرغب بالتعاقد مع محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خلافه مع ماني.. عملاق الكالتشيو يرغب بالتعاقد مع محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر صحفية إيطالية، بأن نادي يوفنتوس الإيطالي يريد الحصول على خدمات الدولي المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وهذا من أجل تدعيم صفوف النادي الإيطالي بأسماء من العيار الثقيل، حيث أصبحت تلك هي السياسة التي يعتمد عليها نادي يوفنتوس في الوقت الحالي، بعدما تعاقد مع كريستيانو رونالدو مقابل 117 مليون يورو، وبعد ذلك خطف يوفنتوس توقيع ماتياس دي ليخت مقابل 85 مليون يورو.

وأوضح موقع توتو ميركاتو، بأن يوفنتوس يستهدف خطف محمد صلاح، والذي يبدو بأن سيكون مستعد لمغادرة ليفربول في الصيف القادم، ومع وجود إهتمام كبير من جانب برشلونة وريال مدريد بالحصول على خدمات الدولي المصري، سيكون يوفنتوس أمام مهمة صعبة للغاية، وقد يضطر إلى دفع نحو 150 مليون يورو للحصول على خدمات صلاح.

وذكر الموقع الإيطالي، بأن إدارة يوفنتوس قد وضعت خطة لتعاقدات الموسم المقبل، وكان محمد صلاح هو أول لاعب في هذه القائمة، ولذا فإن يوفنتوس قد يبدأ مفاوضاته مع نادي ليفربول بشكل مبكر، حتى تكون له الأسبقية والتفوق في خط محمد صلاح.

وذكر موقع توتو ميركاتو، بأن يوفنتوس قد وضع أكثر من إسم لامع للتوقيع معهم خلال الصيف المقبل، ومن بينهم الفرنسي الشاب، كليان إمبابي، نجم باريس سان جيرمان، ولكن يبدو الحصول عليه هدف صعب المنال في ظل تمسك تأكيد ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان أكثر من مرة، بأن مبابي ليس للبيع.