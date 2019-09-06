رياضة | مرتضي منصور يصدم جماهير الزمالك بخصوص تذاكر نهائي الكأس

أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على منح تذاكر مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز لأعضاء الجمعية العمومية للنادي فقط.

وقال مرتضي منصور في الإذاعة الداخلية للنادي اليوم خلال الجمعية العمومية إنه اتفق مع الشركة الراعية على أن يتم منح تذاكر نهائي مباراة الكأس لأعضاء النادي وليس للجماهير حتى لا يحصل عليها الأولتراس.

واضاف منصور، أن تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز سيتم طرحها في الساعات القادمة وتستكمل عملية البيع يوم غد السبت والاحد قبل المباراة.

وكان الزمالك قد نجح في الوصول للمباراة النهائية لمواجهة بيراميدز بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف النصف نهائي فيما تأهل بيراميدز للنهائي على حساب بتروجت.

ومن المنتظر أن يستقبل ملعب برج العرب مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز يوم الاحد المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.