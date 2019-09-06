رياضة | ميسي يُحدد وجهته حال الرحيل عن برشلونة.. الفريق الأقرب لضمه وتفاصيل الطلاق مع البرسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يُحدد وجهته حال الرحيل عن برشلونة.. الفريق الأقرب لضمه وتفاصيل الطلاق مع البرسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت أنباء قوية خلال الساعات الماضية حول إمكانية رحيل الأرجنتيني "ليونيل ميسي" نجم برشلونة الاسباني، عن صفوف النادي الكتالوني في نهاية الموسم الجاري، مما جعل مستقبل "البرغوث" هو الملف الأهم داخل قلعة "الكامب نو" في الوقت الحالي، حيث أصابت تلك الأنباء جماهير البلوجرانا بقلق شديد بخصوص رحيل نجم الفريق الأوحد الصيف المقبل.

"آل باييس" تفجر قنبلة مُدوية في برشلونة

صحيفة "آل باييس" الاسبانية كانت مصدر الأنباء الخاصة بإمكانية رحيل "ميسي" عن صفوف برشلونة في نهاية الموسم الحالي، حيث أكدت أن النجم الأرجنتيني لن يكون مضطرًا للإنتظار حتي صيف 2021 عندما ينتهي عقده مع النادي الكتالوني، بل أن عقده يتضمن بندًا يتيح له الرحيل في نهاية كل شهر يونيو، ولكن بشرط أن يكون لفريق خارج أوروبا.

أما صحيفة "ماركا" أكدت أن ميسي من حقه الدخول في مفاوضات للإنتقال إلي نادي آخر اعتبارًا من 1 يناير المقبل، مؤكدة أن عقد اللاعب مع برشلونة يمتد إلي صيف 2020، مع وجود بند يتيح له التجديد لمدة موسم إضافي فقط أي حتي 2021.

هذه الأنباء أشعلت الأجواء في الأوساط الكروية الكتالونية، وجعلت جماهير برشلونة تتساءل حول إمكانية رحيل "ميسي" عن صفوف النادي في نهاية الموسم الجاري، خاصة وأن البرغوث الأرجنتيني يعتبر اللاعب الأهم داخل البلوجرانا، ولن يتخيل عشاق البرسا الفريق بدون وجود نجمه وقائده الأول، والذي ساعد الفريق لحصد العديد من الألقاب والبطولات منذ إنضماه إليه في موسم 2004 / 2005.

Advertisements

أما خارج برشلونة بدأ البعض يتساءل إلي أين ستكون واجهة "ميسي" القادمة حال رحيله عن النادي الكتالوني؟

هل يتحقق حلم "جوارديولا" ويضم "ميسي" لمانشستر سيتي؟

حال رحيل ليونيل ميسي عن نادي برشلونة سيكون أمامه العديد من الخيارات بشأن واجهته القادمة، لا سيما وأنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وتتمني أكبر أندية العالم التعاقد معه، لكن النجم الأرجنتيني إذا استقر على استكمال رحلته في أوروبا وعدم العودة لبلاده الأرجنتين كما صرح سابقًا، قد يكون نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اختياره القادم.

ميسي قد يفكر في الإنتقال لصفوف مانشستر سيتي من أجل التدريب مجددًا تحت قيادة مدربه السابق بيب جوارديولا، من أجل إعادة استكمال شراكتهما الناجحة والتي أسفرت عن 14 بطولة مختلفة خلال تواجدهما سويًا مع النادي الكتالوني بواقع (3 ألقاب الدوري الاسباني - 3 ألقاب كأس السوبر الاسباني - 2 كأس اسبانيا - 2 دوري أبطال أوروبا - 2 السوبر الأوروبي - 2 كأس العالم)، وقد يرغب الثنائي في إستكمال نجاحاتهما معًا مرة أخري ولكن هذه المرة مع النادي الإنجليزي.

كما أن مانشستر سيتي من الأندية التي تمتلك إمكانيات مالية ضخمة يمكنه تقديم عرضًا خياليًا للاعب الأرجنتيني قد يساعده علي تأمين حياته بشكل جيد قبل إعتزال كرة القدم نهائيًا، لا سيما وأن النادي الإنجليزي عرض عام 2017 التعاقد مع "البرغوث" مقابل راتبًا سنويًا 50 مليون يورو خالية من الضرائب، بالإضافة لمكافأة ضخمة 100 مليون يورو، وبالتأكيد إذا رحل "ليو" عن البارسا لن يستطيع الصمود أمام الإغراءات المالية للسيتي بالإضافة لرغبته في العودة للعمل مع "بيب".