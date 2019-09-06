رياضة | تفاصيل عقد ميسي وحقيقة إمكانية رحيله عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل عقد ميسي وحقيقة إمكانية رحيله عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسببت الأنباء المنتشرة حول إمكانية الأرجنتيني ليونيل ميسي الرحيل عن نادي برشلونة الاسباني في نهاية الموسم الجاري في حالة من الجدل داخل النادي الكتالوني، وبين جماهير البارسا التي تخشي رحيل "البرغوث الأرجنتيني".

وكانت صحيفة "أل بابيس" الاسبانية أكدت أن عقد ليونيل ميسي مع برشلونة يتضمن بندًا يتيح له الرحيل عن النادي الكتالوني في نهاية الموسم الجاري، بشرط أن يكون رحيله لخارج أوروبا.

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وأكدت صحيفة "ماركا" أن من حق ليونيل ميسي التفاوض للإنتقال لنادي آخر اعتبارا من 1 يناير المقبل، خاصة وأن عقده مع برشلونة يمتد حتي صيف 2020، مع وجود خيار التمديد لموسم إضافي واحد أي حتي 2021.

الإعلامي الاسباني "دومينيك" كشف تفاصيل عقد ليونيل ميسي وحقيقة إمكانية رحيله عن صفوف نادي برشلونة، حيث أكد أن عقد النجم الأرجنتيني مع النادي الكتالوني يمتد حتي صيف 2020، كما يتضمن بندًا يسمح له بالتجديد لمدة موسم واحد إضافي.

وأكد أن مسؤولي نادي برشلونة يتواصلون مع ميسي في الوقت الحالي من أجل تمديد تعاقده مع النادي ، موضحًا أن إدارة البارسا واثقة تمامًا في تجديد "البرغوث" عقده مع النادي الكتالوني خلال الفترة القادمة.