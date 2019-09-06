رياضة | رسميًا.. الزمالك يعلن موعد إطلاق قناته الرسمية أمام المشاهدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الزمالك يعلن موعد إطلاق قناته الرسمية أمام المشاهدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، عن كون قناة النادي الفضائية، سوف تتنطلق بشكل رسمي أمام المشاهدين، يوم 25 سبتمبر الجاري، مؤكدًا على كون القناة ستكون مخصصة لعرض كل الأمور التي تخص نادي الزمالك في الفترة المقبلة.

وتحدث رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على مدى أهمية وقوف الجماهير بجانب النادي في الفترة المقبلة، ودعم الفرق المختلفة في نادي الزمالك بكل الأشكال الممكنة، من أجل الإستمرار في تحقيق البطولات.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بأنه قد عقد أجتماع مع مجلس الإدارة، بخصوص النادي النهربي، مشددًا على كون النادي النهري سيكون شيء رائع يليق بنادي الزمالك، وسيكون على أعلى مستوى ممكن من أجل إراحة أعضاء النادي، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأوضح مرتضى منصور، بأنه يود توجيه الشكر إلى جميع جماهير الزمالك، وإلى أعضاء الجمعية العمومية ، المنعقدة حاليا بمقر النادى، والتي تستمر حتى يوم السبت، وهذا من أجل التصويت على الإنتخابات التكميلية الخاصة بمجلس الإدارة، وكذلك التوصيت على ميزانية السنة الجديد.

وأوضح المستشار مرتضى منصور، بأن النصاب القانوني لجمعية العمومية قد أكتمل بالفعل، مشيرً إلى ضرورة حضور باقي أعضاء الجمعية العمومية، وذلك تجنبًا لتوقيع غرامة عدم الحضور عليهم في الفترة المقبلة.

وختم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تصريحاته ليؤكد بأن النادي يسير في الطريق الصحيح على كافة المستويات، ويجب الفوز على ما تحقق في السنوات الماضية، وذلك من خلال مشاركة الجمعية العمومية مع مجلس الإدارة لتحقيق هذا الأمر.

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