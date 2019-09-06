رياضة | رسميًا.. الزمالك يعلن موعد إطلاق قناته الرسمية أمام المشاهدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الزمالك يعلن موعد إطلاق قناته الرسمية أمام المشاهدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، عن كون قناة النادي الفضائية، سوف تتنطلق بشكل رسمي أمام المشاهدين، يوم 25 سبتمبر الجاري، مؤكدًا على كون القناة ستكون مخصصة لعرض كل الأمور التي تخص نادي الزمالك في الفترة المقبلة.
وتحدث رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على مدى أهمية وقوف الجماهير بجانب النادي في الفترة المقبلة، ودعم الفرق المختلفة في نادي الزمالك بكل الأشكال الممكنة، من أجل الإستمرار في تحقيق البطولات.
وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بأنه قد عقد أجتماع مع مجلس الإدارة، بخصوص النادي النهربي، مشددًا على كون النادي النهري سيكون شيء رائع يليق بنادي الزمالك، وسيكون على أعلى مستوى ممكن من أجل إراحة أعضاء النادي، وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وأوضح مرتضى منصور، بأنه يود توجيه الشكر إلى جميع جماهير الزمالك، وإلى أعضاء الجمعية العمومية ، المنعقدة حاليا بمقر النادى، والتي تستمر حتى يوم السبت، وهذا من أجل التصويت على الإنتخابات التكميلية الخاصة بمجلس الإدارة، وكذلك التوصيت على ميزانية السنة الجديد.
وأوضح المستشار مرتضى منصور، بأن النصاب القانوني لجمعية العمومية قد أكتمل بالفعل، مشيرً إلى ضرورة حضور باقي أعضاء الجمعية العمومية، وذلك تجنبًا لتوقيع غرامة عدم الحضور عليهم في الفترة المقبلة.
وختم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تصريحاته ليؤكد بأن النادي يسير في الطريق الصحيح على كافة المستويات، ويجب الفوز على ما تحقق في السنوات الماضية، وذلك من خلال مشاركة الجمعية العمومية مع مجلس الإدارة لتحقيق هذا الأمر.
كل ما تريد معرفته عن "قناة الزمالك" وترددها وكيفية استقبال اشارتها وظبط الريسيفر
أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك عن إستلامه ستوديوهات بمدينة الإنتاج الإعلامى لإنشاء قناة خاصة لنادى الزمالك ستنتطلق بداية الموسم الجديد 2019_2020 وتحديداً يوم 19 سبتمبر المقبل.
وأعلن رئيس الزمالك أن الإمكانات الخاصة بالإستوديهات رائعة ويوجد بها إمكانات تجعل القناة 24 ساعه على مدار اليوم تنقل كل ما يخص نادى الزمالك وسيكون بها كوكبة كبيرة من الإعلاميين ونجوم الزمالك القدامى والصحفيين.
وأكد منصور أن القناة ستكون بالطبع داعمه للدولة وستكون مميزة بالنسبة للمشاهدين وسيكون لها دور إجتماعى كبير خلال الفترة المقبلة.
وتردد القناة عبر الأقمار الصناعية سيكون كالأتى :
النايل سات 112019 أفقي 5/6 27500 مفتوحة
يوتلسات 11595.39
Eutelsat AB7
عمودي 3/4 27500 مفتوحة
AB2 11678 عمودي 3/4 27500 مفتوحة
عربسات بدر 4 12092 عمودي 3/4 27500 مفتوحة
نايل سات 12169.
ويقدم الإعلامى وقائد الزمالك السابق برنامج على قناة المحور بأسم الزمالك اليوم بعد تعاقد إدارة الأبيض خلال الموسم السابق على وقت معين فى قناة المحور لعرض برنامج الزمالك ويشارك الغندور الإعلامى أحمد جمال فى تقديم البرنامج ويضم البرنامج كوكبة من المحللين يأتى أبرزهم أحمد عبدالحليم وطارق يحيي وطارق مصطفي وسامى الشيشينى ومدحت عبد الهادى نجوم الزمالك السابقين مع تواجد مجموعة كبيرة من الصحفيين الرياضيبن.
وبعد إنشاء قناة الزمالك يوعد مجلس إدارة الأبيض برئاسة المستشار مرتي منصور أن تكون القناة لائقة بتاريخ وقيمة ناذى الزمالك وتنال إعجاب المشاهدين.