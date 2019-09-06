رياضة | غير متوقع!.. نيمار يبلغ رونالدو بموقفه من عرض يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غير متوقع!.. نيمار يبلغ رونالدو بموقفه من عرض يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت فترة انتقالات صيف 2019 يوم الإثنين الماضي 2 سبتمبر إلا أن قضية البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان لا تزال مُثارة حتى الآن من خلال وسائل الإعلام الفرنسية والإسبانية.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي يوفنتوس لم يكن منافساً شرساً لريال مدريد أو برشلونة خلال فترة الميركاتو الصيفي ولكن يبدو أن مسؤوليه يخططون لتوجيه ضربة قوية لعملاقي إسبانيا خلال الصيف المقبل 2020.

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وأعلن البرازيلي رغبته في الانتقال إلى الدوري الإسباني بعد عامين في صفوف باريس سان جيرمان فاللاعب أولويته هي العودة لنادي برشلونة ولكن العلاقة المتوترة بين الإدارتين تصب في صالح يوفنتوس أو ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية اليوم الجمعة، أن ريال مدريد في الصيف المقبل قد ينشغل بصفقة أخرى أفضل بالنسبة له من نيمار وهي ضم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لذلك يمكن لمسؤولي يوفنتوس أن يستغلوا ذلك ويقدموا عرضاً مغرياً للبرازيلي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نادي يوفنتوس قد قدم عرضاً رسمياً بالفعل إلى نيمار هذا الصيف وبدوره قد أبلغ البرتغالي كريستيانو رونالدو بموافقته على العرض والانتقال إلى تورينو لمساعدة الفريق في حصد لقب دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة "دون بالون" أن يوفنتوس قدم مبلغ 100 مليون يورو بالإضافة إلى الأرجنتيني باولو ديبالا ولكن هذا غير كافٍ لإغراء باريس سان جيرمان في الصيف المقبل وبالتالي يمكن لليوفي بيع لاعبين آخرين مثل سامي خضيرة من أجل رفع العرض المقدم.