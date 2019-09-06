رياضة | بشري سارة لزيدان وجماهير ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشري سارة لزيدان وجماهير ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت تدريبات فريق ريال مدريد الاسباني اليوم الجمعة، أنباء سارة بخصوص عودة بعض اللاعبين المصابين للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، واقتراب عودتهم للمشاركة في مباريات الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.

وانتظم البلجيكي إيدين هازارد المنضم لنادي ريال مدريد هذا الصيف قادمًا من تشيلسي في التدريبات الجماعية للملكي اليوم، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها قبل إنطلاق الموسم الكروي والتي أبعدته عن مباريات الفريق الأخيرة.

وغادر هازارد معسكر منتخب بلجيكا يوم الثلاثاء الماضي بعد التأكد من إصابته وصعوبة مشاركته في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 ، قبل أن يعود إلى مدريد من أجل استكمال برنامج التعافي من إصابته.

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من ناحية أخري عاد الثنائي الكولومبي خاميس رودريجيز وإبراهيم دياز للمشاركة في التدريبات الجماعية للريال، كما انتظم الفرنسي كريم بنزيما في تدريبات الريال بشكل طبيعي، بعدما تدرب يومين في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"

بينما واصل الثنائي إيسكو وأسينسيو برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها الثنائي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفانتي يوم 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الاسباني، علمًا أن الريال يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الليجا برصيد 5 نقاط.